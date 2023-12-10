فن ومشاهير

لقاء سويدان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت الفنانة لقاء سويدان بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت لقاء صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الانتخابات الرئاسية، تحيا مصر".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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أشرف زكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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