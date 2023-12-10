حمو بيكا يكشف سبب غياب حسن شاكوش عن حفل أسبوع إبنته : أنا اللي زعلان.. عزمته ومش بيرد"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان الشعبي المصري حمو بيكا سبب غياب زميله الفنان حسن شاكوش عن أسبوع ابنته تاج، الذي أقامه في إحدى قاعات الأفراح خلال الأيام الماضية، في فيديو له عبر حسابه، وقال حمو بيكا، أنه حاول التواصل مع حسن شاكوش عبر هاتفه وإرسال رسائل له ولكنه لم يجب، وقدم الدعوة الخاصة به لمدير أعماله لأنه لم يتمكن من التواصل معه لكن دون جدوى قائلا:" أنا اللي زعلان.

. عزمته ومش بيرد".

وشارك حمو بيكا، فيديوهات من أسبوع ابنته تاج، عبر حسابه ، وظهر حمو بيكا وهو يدخل برفقة زوجته بواسطة سيارة كلاسيك مكشوفة السقف.

وارتدت زوجة حمو بيكا كميات كبيرة من الذهب في يديها وحول عنقها، وحضر العديد من الفنانين الشعبيين، وكان من أبرز الحضور: الفنان سعد الصغير والفنان عبد الباسط حمودة وعماد بعرور وطارق الشيخ.