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ميرنا وليد - بيروت - استقبل الممثل المصري أحمد حلمي عزاء شقيقه الأكبر خالد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 10 كانون الأول /ديسمبر، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
و حرص عدد كبير من الفنانين و الممثلين و الإعلاميين على مواساة أحمد حلمي في فراق شقيقه ومن بينهم، لبلبة، دنيا عبد العزيز وزوجها، سيد رجب، محمد حماقي، ياسمين عبد العزيز، الفنانة شيرين، الإعلامي عمرو سعد، و عبير صبري، و إدوارد.
و ظهرت على أحمد حلمي علامات الحزن تأثرًا بوفاة أخيه .
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز وسيد رجب ومحمد حماقي وغيرهم من الممثلين يواسون أحمد حلمي في عزاء شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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