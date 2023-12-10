ياسمين عبد العزيز وسيد رجب ومحمد حماقي وغيرهم من الممثلين يواسون أحمد حلمي في عزاء شقيقه

ميرنا وليد - بيروت - استقبل الممثل المصري أحمد حلمي عزاء شقيقه الأكبر خالد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 10 كانون الأول /ديسمبر، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



و حرص عدد كبير من الفنانين و الممثلين و الإعلاميين على مواساة أحمد حلمي في فراق شقيقه ومن بينهم، لبلبة، دنيا عبد العزيز وزوجها، سيد رجب، محمد حماقي، ياسمين عبد العزيز، الفنانة شيرين، الإعلامي عمرو سعد، و عبير صبري، و إدوارد.

و ظهرت على أحمد حلمي علامات الحزن تأثرًا بوفاة أخيه .