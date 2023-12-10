الإصدار الجديد من Tintin Comic يثير الجدل.. لهذه الأسباب

ميرنا وليد - بيروت - تمت الشركة المنتجة لفيلم كارتون "TinTin" الجديد تغيير الغلاف عن الأصل، حيث يظهر تان تان في مواجهة أسد، بينما كان يجلس من قبل مع طفل أسود البشرة.



وكانت هناك ردود فعل متباينة من الجماعات المناهضة للعنصرية بشأن النسخة المعدلة حديثا من كتب تان تان المصورة، بعد أن تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب تصويرها الاستعماري للأفارقة.

"تان تان في الكونغو" للفنان الهزلي البلجيكي هيرجي، المجلد الثاني من "مغامرات تان تان"، نُشر لأول مرة في عام 1931.

وكانت الكونغو البلجيكية، التي تضم معظم جمهورية الكونغو الحالية، مستعمرة للدولة الأوروبية، وحصلت على استقلالها في عام 1960.

في الفيلم الهزلي تان تان، يسافر مراسل مقدام إلى الكونغو البلجيكية لتقديم تقرير عن الأحداث هناك التي أدت إلى لقاءات مع السكان الأصليين والحيوانات البرية ورجل عصابات أمريكي يعمل على تهريب الماس.

على مدار العقود الأخيرة، أصبحت القصص المصورة مثيرة للجدل بشكل متزايد، حيث أشار النقاد إلى معاملتها العنصرية والاستعمارية للسكان المحليين.

الطبعة الجديدة، التي صدرت في نوفمبر مع كتابين آخرين في سلسلة تان تان، تحمل مقدمة تشرح السياق الاستعماري في ذلك الوقت.

ويحتوي أيضًا على تعديلات على القصة، في مرحلة ما، يقوم تان تان بتعليم طفل أفريقي الرياضيات، بينما في الأصل يعلم الطفل أن وطنه هو بلجيكا.

وقال باتريك لوزيس، مؤسس اتحاد CRAN، وهو اتحاد للجمعيات المناهضة للعنصرية: "يعود هذا المجلد إلى وقت، انتهى لحسن الحظ، حيث كان من المقبول اعتبار السود أقل شأنا"، ورحب بإضافة المقدمة التي قال إنها تسير "في الاتجاه الصحيح".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قال جودين "هناك خط رفيع بين الكاريكاتير والعنصرية، ولم يتجاوز هذا الخط".

وقال باسكال بلانشارد، مؤرخ الدعاية الاستعمارية، إنه "فوجئ" بأن الناشرين لم يصدروا إعلانًا خاصًا عن التغييرات، وأن المقدمة الجديدة لم تذكر على الغلاف، ووصف المقدمة بأنها "قابلة للنقاش إلى حد كبير".

واعترف هيرجي نفسه في عام 1975 بأن كل ما يعرفه عن الكونغو البلجيكية هو "ما تحدث عنه الناس" في ذلك الوقت، قائلاً: "لقد رسمت الأفارقة بروح الأبوية النقية التي كانت سائدة في ذلك الوقت".

يعتبر هيرجي أحد رسامي الكاريكاتير الرائدين في القرن العشرين، وله أسلوب فريد أثر على العديد من الفنانين، بما في ذلك فناني البوب آندي وارهول وروي ليختنشتاين.

تُرجمت مغامرات تان تان إلى 130 لغة، وبيعت منها 260 مليون نسخة وتم تحويلها إلى برامج تلفزيونية وفيلم في هوليوود.