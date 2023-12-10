هكذا صنع أحمد داود كرشه في مسلسل "زينهم"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد داود فيديو عبر حسابه من كواليس تحضيره لشخصية في مسلسل "زينهم" وخاصة "الكرش" وعلق كاتباً : "كيف تصنع كرش في 3 خطوات".

كاشفاً عن مراحل صنع "الكرش" الذي ظهر به في مسلسل "زينهم".

وقد بدأ الممثل أحمد داود في تصوير فيلمه "الهوى سلطان" والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، وتأليف وإخراج هبة يسري، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنية مصرى.

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