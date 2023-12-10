فن ومشاهير

أشرف زكي ويسرا وإدوارد ونبيلة عبيد وغيرهم يشاركون بأول أيام الإنتخابات الرئاسية المصرية

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ميرنا وليد - بيروت - شارك عدد كبير من الفنانين والممثلين المصريين في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية وحرصوا بالإدلاء بأصواتهم، ونشر صورهم بالحبر الفسفوري عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحضر كل من نقيب الممثلين الممثل أشرف زكي، و الممثلة المصرية نبيلة عبيد، إدوارد، حسن شاكوش، ويزو، نهال عنبر، لقاء سويدان، وليد فواز، يسرا وغيرهم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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MO Nasa

MO Nasa

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