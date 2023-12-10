تيري برونك مصارع أميركي من أصل لبناني .. وصف على أنه من المقاتلين العرب وهذه نبذة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد المصارع الأميركي من أصل لبناني تيري مايكل برونك وهو مصارع محترف متقاعد، معروف باسمه في الحلبة سابو.

وهو معروف بأسلوبه المميز في المصارعة القوية، والذي كان رائدًا في وقته مع بطولة المصارعة المتطرفة (ECW) من عام 1995 إلى عام 2000. وهو بطل العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات، وقد حصل على بطولة ECW العالمية للوزن الثقيل مرتين وبطولة NWA العالمية، بطولة الوزن الثقيل مرة واحدة.

تحت وصاية عمه إد "الشيخ" فرحات، بدأ برونك مسيرته المهنية في المصارعة في المشهد المستقل بأمريكا الشمالية عام 1985 تحت اسم سابو، قبل أن يسافر إلى اليابان ويتنافس في مصارعة الفنون القتالية الحدودية (FMW) ونيو جابان. مصارعة المحترفين (NJPW)، الحائزة على العديد من البطولات، بما في ذلك بطولة IWGP للناشئين للوزن الثقيل. عاد إلى الولايات المتحدة في عام 1995، وعمل لفترة وجيزة في بطولة العالم للمصارعة (WCW)، قبل أن يبدأ مهمته الأكثر شهرة في ECW، حيث سرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في الترويج. خلال الفترة التي قضاها في ECW، أصبح بطل ECW العالمي للوزن الثقيل مرتين وبطل تلفزيون ECW العالمي مرة واحدة. كان لديه عداء وتحالف مع The Tazmaniac، وهزمه في بطولة ECW Ftw وفاز معه ببطولة ECW World Tag Team. في عام 1997، بدأ سابو فريق روب فان دام وسابو مع روب فان دام، وفاز ببطولة ECW للفرق الثنائية مرتين.