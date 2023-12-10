عبد الله السدحان: ناصر القصبي كان أبلد موظف في وزارة الزراعة وأصبح صديقاً لجوني ديب

وفقًا لتصريحات الفنان عبد الله السدحان في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أكد أن الفنان ناصر القصبي كان أبلد موظفًا في وزارة الزراعة. وأوضح أنه كان يتغيب عن العمل ولم يكن يداوم على مهامه. وقال إنهم نصحوه بمغادرة العمل والعودة لأهله، واعتبر ذلك أفضل حل.
وأضاف السدحان أنه لم يكن يعمل في وزارة الزراعة، بل كان يتبع وزارة المالية، حيث عمل في البنك الزراعي التابع للوزارة. وفي ختام حديثه، زعم السدحان أنه بعد مشاركته في مهرجان البحر الأحمر، أصبح لديه صداقة مع الممثل العالمي جوني ديب.
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