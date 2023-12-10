لبلبة في عزاء شقيق أحمد حلمي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم منذ قليل، عزاء خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضرت الفنانة لبلبة العزاء، وارتدت ملابس سوداء ونظارة.

وكان شقيق الفنان أحمد حلمي قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيع جثمانه بمسقط رأسه ببنها.

وانهار الفنان أحمد حلمي في جنازة شقيقه الأكبر، وحرص عدد من الفنانين على دعمه ونعي شقيقه عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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