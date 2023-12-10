فن ومشاهير

لبلبة في عزاء شقيق أحمد حلمي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم منذ قليل، عزاء خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضرت الفنانة لبلبة العزاء، وارتدت ملابس سوداء ونظارة.

وكان شقيق الفنان أحمد حلمي قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيع جثمانه بمسقط رأسه ببنها.

وانهار الفنان أحمد حلمي في جنازة شقيقه الأكبر، وحرص عدد من الفنانين على دعمه ونعي شقيقه عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

أول ظهور للفنانة ريهام عبدالغفور بعد أيام من وفاة والدها في عزاء شقيق أحمد حلمي

لقاء سويدان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا