روجينا تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أدلت الفنانة روجينا، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في أولى أيامها 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ونشرت روجينا صورة لها أمام مقر لجنتها الانتخابية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، نبيلة عبيد، صابرين، محمد هنيدي، أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي بدأت اليوم 10 ديسمبر.

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