بالصور.. انطلاق حفل ختام مهرجان أيام قرطاج المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرطاج- غادة الكشكي

انطلق منذ قليل حفل ختام الدورة ال٢٤ لمهرجان أيام قرطاج المسرحية على مسرح مدينة الثقافة بمدينة تونس.

بدأ الحفل بالسلام الوطني التونسي وسط حضور كوكبة من نجوم المسرح في العالم العربي، كما شهد الحفل عروض وأفلام تسجيلية وأشعار تضامنا مع غزة، تتحدث عن مأساة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتختتم فعالياتها اليوم 10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم.

وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض). ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من إيطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.