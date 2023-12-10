إيهاب فهمي وشيرين وأحمد مراد في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبدالناصر

توجه عدد كبير من نجوم الفن إلى عزاء خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي، والمقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، للوقوف إلى جانب النجم أحمد حلمي ومساندته.

وكان من بين نجوم الفن الذين قدموا واجب العزاء للنجم أحمد حلمي، الفنان إيهاب فهمي، والفنانة شيرين، والفنانة ريهام عبدالغفور، والكاتب والسينارست أحمد مراد، الفنانة لبلبة، والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

يذكر أن خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي قد توفى منذ أيام قليلة، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة بنها، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأقارب وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي.