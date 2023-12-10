رئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية: قررنا أن تكون هذه الدورة نصرة لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - قرطاج - غادة الكشكي

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل ختام الدورة ال٢٤ لمهرجان ايام قرطاج المسرحية على مسرح مدينة الثقافة بمدينة تونس.

وقال رئيس المهرجان الفنان الدكتور معز مرابط في كلمته: "في هذه الدورة نحتفل بمرور ٤٠ عاما على تأسيس المهرجان، حيث جعلت من أيام قرطاج موعدا مشعا عربيا وعالميا، وانفتحت دوليا من أجل أن يكون المسرح مشعا عربيا وعالميا، وأن تكون هذه الدورة نصرة للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وانتصارا للحق في تقرير المصير عامة، هذه الدورة تم تكريسها تضامنا مع غزة رفعنا في هذه الدورة شعار "الفن حياة.. وبالفن نقاوم"

يذكر أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتختتم فعالياتها اليوم ١٠ ديسمبر