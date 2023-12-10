دينا وتامر حبيب وماجدة زكي في عزاء شقيق أحمد حلمي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم اليوم عزاء خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن منهم :ماجدة زكي، السيناريست تامر حبيب، الفنانة الاستعراضية دينا، ياسمين عبد العزيز، محمد حماقي، لبلبة، ياسمين عبد العزيز، أحمد مراد، إيهاب فهمي، شيرين.

وكان شقيق الفنان أحمد حلمي قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيع جثمانه بمسقط رأسه ببنها

وانهار الفنان أحمد حلمي في جنازة شقيقه الأكبر، وحرص عدد من الفنانين على دعمه ونعي شقيقه عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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