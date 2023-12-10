انتخبت الاستقرار.. نبيلة عبيد تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - قامت الفنانة نبيلة عبيد بالإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية، المستمرة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، وأعلنت أنها أعطت صوتها للرئيس عبدالفتاح السيسي .

ونشرت عبيد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، من داخل لجنتها الإنتخابية، عقب الإدلاء بصوتها

وعلقت: "أمارس حقي وواجبي الدستوري انتخبت الاستقرار والأمان، أعطيت صوتي للرئيس عبدالفتاح السيسي وبكل اقتناع، مساكم وردي".

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