فن ومشاهير

عبير صبري تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت الفنانة عبير صبري، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت "صبري" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تحيا مصر، يارب احفظ مصر والمصريين".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

اقرأ أيضا:

ياسمين عبدالعزيز في عزاء شقيق أحمد حلمي (صور)

محمد حماقي يقدم واجب العزاء في شقيق أحمد حلمي

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا