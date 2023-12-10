تراند اليوم : بالفيديو.. " السدحان" يكشف سبب رفض الجزء الثالث من مسلسل "طاش".. وسر طلب ستارة بسبب الفنانات!

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان عبدالله السدحان خلال لقاء له مع برنامج " الراصد " ، عن سبب رفض مسلسل " طاش " رقابيا .

وقال السدحان : خلال الفترة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ، كان ممنوع خروج العنصر النسائي على الشاشة ، وكان هذا قرار فردي ، لم يصدر عن مجلس الوزراء أو القيادة ، ثم قال الوزير لا يوجد مثل هذا القرار فقدمنا طاش الثالث والرابع .

وأضاف: طاش انقسم مرحلتين جزء أول وثاني لم يكن هناك عنصر نسائي أو موضوعات تناقش ، فقط مكاتب ومؤسسات ثم توقفنا .

وواصل: بدأنا في الجزء الثالث بناءا على توجيهات الوزير " فؤاد الفارسي " ، حيث استدعانا عندما كنا في عمل بمصر أنا وناصر ، وأبلغناه أنه تم رفضه لأن به عنصر نسائي و أشاروا علينا وضع ستارة بسبب وجود فنانات ، ولكنه قال " لا يوجد مثل هذا الكلام" وتم عمل الجزء الثالث والرابع .