ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو له عبر حسابه أمام شجرة الكريسماس، ولفت أحمد الفيشاوي الأنظار اليه بسبب ظهوره بلوك جديد حيث حلق شعره على الزيرو.

ويأتى هذا القرار من أحمد الفيشاوي بحلاقة شعره على الزيرو بعد فترة قصيرة من ظهور ابنته بحلاقة شعرها بهذه الطريقة أيضا وأثارت حينها حالة من الجدل الواسع.

وقبل أيام، احتفل أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ43 ولكن بطريقة غريبة، أثارت ردود فعل متابينة، إذ نشر عبر حسابه مقطعًا يقول فيه: "السمكة الكبيرة وصلت إلى 43".



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعد إبنته .. أحمد الفيشاوي يقوم بحلاقة شعره على "الزيرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.