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ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري باسل خياط صورة رومانسية جمعته بـزوجته ناهد، عبر خاصية الحالة، ظهر فيها وهو ينظر اليها بعينين ملؤهما الحب، وكتب:"حبيبتي بعينيكِ حياتي واسراري، عيد ميلاد سعيد.
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وذلك إحتفالاً بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس بطريقة مؤثرة نالت اعجاب المتابعين.
من جهتها، اعادت ناهد نشر الحالة وعلقت قائلة: "احبك حبيبي".
و قد عايد باسل ابنه شمس خياط، الذي يصادف عيده بالتزامن مع عيد ميلاد والدته، اذ نشر صورة له و كتب في تعليق: "عيد ميلاد سعيد يا بطلي."
كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وإبنه شمس الذي صادف عيده بالتزامن مع عيد ميلاد والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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