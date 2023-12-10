باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وإبنه شمس الذي صادف عيده بالتزامن مع عيد ميلاد والدته

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري باسل خياط صورة رومانسية جمعته بـزوجته ناهد، عبر خاصية الحالة، ظهر فيها وهو ينظر اليها بعينين ملؤهما الحب، وكتب:"حبيبتي بعينيكِ حياتي واسراري، عيد ميلاد سعيد.

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وذلك إحتفالاً بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس بطريقة مؤثرة نالت اعجاب المتابعين.

من جهتها، اعادت ناهد نشر الحالة وعلقت قائلة: "احبك حبيبي".

و قد عايد باسل ابنه شمس خياط، الذي يصادف عيده بالتزامن مع عيد ميلاد والدته، اذ نشر صورة له و كتب في تعليق: "عيد ميلاد سعيد يا بطلي."