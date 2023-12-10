فيديو.. عبدالله السدحان يكشف سبب رفض مسلسل طاش رقابيًا.. شاهد ماذا قال أيضا عن شباب البومب ؟

وفقًا لتصريحات الفنان عبدالله السدحان في لقاء مع برنامج “الراصد”، تم الكشف عن سبب رفض مسلسل “طاش” من الجهات الرقابية.

أوضح السدحان أنه خلال الفترة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كان هناك قرار فردي يمنع ظهور العنصر النسائي على الشاشة، وأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أو القيادة. وأكد أن الوزير نفسه نفى وجود قرار كهذا، وتم تقديم أجزاء ثالث ورابع من المسلسل بعد ذلك.

وأوضح السدحان أن الجزء الأول والثاني من المسلسل لم يحتويا على عنصر نسائي أو موضوعات تناقشها، وتركزت فقط على المكاتب والمؤسسات. وأشار إلى أنهم بدأوا في الجزء الثالث بناءً على توجيهات الوزير “فؤاد الفارسي”، وتم رفضه بسبب وجود عنصر نسائي. وعلى الرغم من ذلك، أكد الوزير أنه لا يوجد مثل هذا القرار، وتم إنتاج الجزء الثالث والرابع من المسلسل.