فيديو.. عبد الله السدحان يعبر عن موقفه بشأن دخول ابنته للمجال الفني

كشف الفنان السعودي عبد الله السدحان، عن موقفه بشأن السماح لابنته بالعمل في المجال الفني وقال السدحان، خلال لقاء له مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: “أنا ضد دخول البنات المجال الفني لأني شايف أشياء كثيرة بدون ما ندخل في تفاصيل”.

وتابع: “ابنتي لن تدخل المجال الفني إلا إذا عصت أمري وبلغت سن الرشد وما باليد حيلة”. مشيرا إلى أنه يرى أن بناته تبدع في مجالات متعددة تخدم الوطن. وأضاف: “لا أقبل أن يستغل ابني وجودي لدخول الفن، وإذا أثبت وجوده فأهلا به، وإلا هناك ألف موهبة أخرى”.

وأوضح السدحان أن موقفه هذا يستند إلى خبرته الطويلة في المجال الفني، حيث رأى الكثير من المضايقات التي تتعرض لها النساء في هذا المجال. وأثارت تصريحات السدحان ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد البعض موقفه، فيما عارضه البعض الآخر.