بهذه الطريقة.. صفاء أبو السعود تدعم مرضى السرطان

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود في حفل ختام مهرجان "مانحي الأمل"، الذي يقام لدعم مرضى السرطان.

وقدمت صفاء خلال الحفل عروضاً استعراضية مع الأطفال وسط أجواء مليئة بالبهجة، وذلك دعماً منها للمصابين بهذا المرض.

وكُرمت الفنانة المصرية في الحفل بتقديم درع مهرجان مانحي الأمل وسط حفاوة كبيرة من الحضور، وأدت صفاء أهم أغانيها واستعراضاتها التي اشتهرت بها.

وكانت صفاء أبو السعود قد أحيت في شهر تموز/ يوليو الماضي، حفلاً على خشبة مسرح الماركيه، دعماً لحملة مانحي الأمل لمرضى السرطان والقلب، وذلك بمشاركة فريق هارومني، وقدمته الفنانة سيمون.



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