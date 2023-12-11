خبر طلاق شيري عادل وطارق صبري بعد أقل من عام يحدث ضجة.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - أحدث خبر طلاق الممثلة المصرية شيري عادل من زوجها الممثل المصري طارق صبري بعد أقب من عام على زواجهما حالة من الضجة.
وكان الممثلين قد فاما بحذف جميع صورهما سوياً على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي دفع بالجمهور للتكهن بإمكانية إنفصلهما بشكل تام.
وتتحضر الممثلة المصرية شيري عادل لبدء تصوير مسلسلها الجديد.
وقد أثار عنوان المسلسل وهو "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، حالة من الجدل بين المتابعين، وتفاعلوا معه بشكل كبير، مؤكدين أنهم في انتظار العمل لمعرفة هذه الوصفة السرية لحل مشاكلهم، بحسب تعبيرهم.
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