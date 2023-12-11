بدر خلف ينعي زوجته "إيلاف".. وفيديو مثير للجدل

ميرنا وليد - بيروت - شارك خبير التجميل الإماراتي بدر خلف الجمهر، مقطع فيديو مثير للجدل، ظهر فيه وهو ينعى زوجته إيلاف، التي توفيت بشكل مفاجئ وسيتم دفنها في السعودية.
وبدى بدر في الفيديو وهو يرتدي فستان باللون الأسود، ويبكي بأسلوب مستفز، وإعتبر الجمهور أن مقطع الفيديو هذا مزعج للغاية.
وتعرض بدر كالعادة لعدد كبير من التعليقات المسيئة بحقه ومهاجمة للمحتوى الذي يقدمه مطالبين السلطات بوضع حد له بأسرع وقت على العلم من ان هذا المحتوى يقدمه منذ سنوات ولم يتم توقيفه ولا حتى لمرة واحدة.
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