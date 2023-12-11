حليمة بولند تُحدث الجدل بما فعلته داخل طائرة خاصة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تحتفل في عيد ميلادها من داخل طائرة خاصة.
وظهرت حليمة وهي تغني وعلّقت على الفيديو بالقول: "ابي عيد ميلاد ثاني عشان ماكو شمعة اطفيها ، لأن ممنوع الشموع بالطيارة، خوفا من الحرائق اعوذ بالله".
وكانت شاركت حليمة بولند، فيديو عبر حسابها الخاص وهي ترقص على أنغام إحدى الأغاني مرتدية فستانًا أسودًا.
وانتشر بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على العديد من المشاهدات والإعجابات.
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