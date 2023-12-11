إطلالة مدهشة لـ نجوى كرم.. وأناقتها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على الجمهور بجلسة تصوير حديثة، خطفت أنظار المتابعين بأناقتها الفائقة وجمالها.

وإرتدت نجوى كرم الجمهور مجموعة صور، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً من توقيع دار أزياء "جيني بيكهام"، باللون الذهبي، طويل وواسع، وبقصة الـ off Shoulder وبأكمام طويلة وواسعة.

ومن الناحية الجمالية، تركت نجوى شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها.

وكانت نجوى كرم قد شاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، فاجأت من خلاله الجمهور، حيث ظهرت من داخل سيارتها وهي تغني أغنية قديمة لها وهي أغنية "لشحد حبك" بطريقة رائع، ما جعل الجمهور يشيد بصوتها ويشير إلى مدى محبتهم لها من خلال التعليقات.

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