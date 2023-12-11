ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور مقطع فيديو طريف للغاية لها، إستعرضت فيه إطلالتها اللامعة الرائعة.

وبدت نانسي عجرم أمام عدسات كاميرات المصورين، ويلتقطون لها صوراً مختلفة، وهي تترتدي جامبسوت باللون الزهري اللامع، بسروال واسع ومن دون أكمام.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من نانسي عجرم، الذي أحيته في ختام مهرجان البحر الأحمر.

وما لفت أنظار الجمهور، هو ظهور عارضة الأزياء العالمية ماهلاغا جابري، وهي تحاول التقرب من نانسي عجرم وترقص بالقرب منها، في حين قامت نانسي بتجاهلها تماماً، بالرغم من أنه لم يظهر واضحاً ما إذا كانت فعلت ذلك عن قصد أو لا.

كانت هذه تفاصيل خبر عدسات الكاميرات تلاحق نانسي عجرم.. وهي تستعرض إطلالتها اللامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.