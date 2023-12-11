حبيبة نيمار السابقة تفـضح ميسي وتُسرّب ما دار بينهما

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة قامت حبيبة نجم كرة القدم العالمي نيمار السابقة عارضة الأزياء برونا بيانكاردي بتسريب محادثة تفــضح فيها نجم كرم القدم ميسي، والذي تظهر رغبته بالتعرف عليها وتوجيه سؤالا لها حول مسكنها، الأمر الذي شكل جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء هذا التصرف بعد إنفصال برونا بيانكاردي عن نيمار، بسبب خيانته لها.
وكانت أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن برونا كشفت أن نيمار قد طلب من إحدى عارضات الأزياء، إرسال "صور لها من دون ثياب"، الأمر الذي أغضبها وجعلها تقرر عدم مسامحته هذه المرة.
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