إحالة لبلبة الى التحقيق بسبب تصرفها اللافت!

ميرنا وليد - بيروت - أحالت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر الممثلة المصرية لبلبة الى التحقيق، وذلك بسبب إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية في مصر وخارجها، أي مارست حقها في الإقتراع مرتين.



وعلّقت الإعلامية المصرية لميس الحديدي على ذلك في برنامج "كلمة أخيرة"، قائلة: "انتشرت صور للفنانة لبلبة وهي تصوت في الخارج والداخل، صوتت في قنصليتنا في جدة حيث حضرت مهرجان جدة، وأدلت بصوتها اليوم".

وتابعت: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أو ليس عندها معلومة أن هذه تعد جريمة انتخابية، إنك تدلي بصوتك مرتين".

وختمت: "اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا منذ قليل قالت فيه رصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات واقعة تصويت إحدى الناخبات، والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق".