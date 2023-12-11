شاركت الفنانة المصرية نور الغندور، متابعيها مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه بإطلالة بسيطة وعفوية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء مؤخرًا عن زواجها من المنتج اللبناني جمال سنان، زوج الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن.
وسبق لنور الغندور أن نفت تلك الشائعات، قائلة: “لم تزعجني آخر إشاعة، ولم أتواصل مع ماجي بو غصن خصيصًا للرد عليها، ولكننا تحدثنا في اتصال هاتفي عن أمور مختلفة، ومن بينها هذه الشائعة، وضحكنا عليها كثيرًا. نحن أكبر من هذه الشائعات، وإذا كان نية أي شخص نشر هذه الشائعة هو إفساد علاقتنا، فأنا وماجي أذكى من ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة زواجها من زوج صديقتها.. شاهد أحدث ظهور لنور الغندور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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