أشعلت الإعلامية لجين عمران، وشقيقتها أسيل عمران، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتهما الأنيقة، خلال حضورهما بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في الدوحة. وكانت البطولة قد اختتمت أمس، بعد 3 أيام من المنافسات المثيرة، التي شارك فيها أكثر من 150 جواداً عربياً أصيلاً من 21 دولة.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا النسخة المقبلة من البطولة عام 2024، قبل أن تعود لقطر مرة أخرى عام 2025.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لجين عمران وشقيقتها أسيل يخطفان الأنظار بإطلالتهما الأنيقة في بطولة الخيل العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.