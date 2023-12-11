أطلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي زهور سعود على جمهورها بصور جديدة لها مع زوجها، ولكنها حجبت وجهه برمز تعبيري. وكانت سعود قد أعلنت زواجها في وقت سابق من العام الجاري، دون الكشف عن هوية زوجها.

وتعد زهور سعود، البالغة من العمر 29 عاما، من أشهر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، وتحظى بمتابعة واسعة من قبل الجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: زهور سعود مع زوجها فى أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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