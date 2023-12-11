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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صوراً لـ أنجي خوري بالحجاب، وذلك بعد إعلانها توبتها الى الله، وانقسم المتابعون بين من شجّعها على أن تبقى كذلك، وآخرين سخروا منها، واعتبروا أنها بعد فترة ستخلع حجابها، كما ان البعض اشار الى ان ارتداءها الحجاب هو بسبب حبها الكبير للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، اذ كتب أحد المتابعين: "لهه هالدرجه عشقانه أدهم".
وكانت انتشرت صورة اخرى لـ أنجي خوري بالحجاب، وظهرت أنجي بالصورة مختلفة جداً عن السابق، اذ اكتسبت بعض الوزن بأحدث إطلالة لها، وبدا ذلك واضحاً على وجهها وجسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر حجاب أنجي خوري يُحدث ضجة وعلاقتها بـ أدهم نابلسي الى الواجهة مجددا-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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