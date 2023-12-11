ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان اللبناني إيوان الجمهور لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "شو بيلبقلي"، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وقد عبّر الكثير من الجمهور عن تشوّقهم لعمله الفني الجديد.

الجدير ذكره أن إيوان لديه الكثير من الأغاني الناجحة، والتي حققت نجاحاً كبيراً، منها ذنبي إيه، قلبي سهران، قول انشالله، أهلا وسهلا، ولا في الأحلام، لبناني، إنسى، خدتها، كذابة، أشوفك، أديني جنبك، الليلة عيد، حكيك حلو، قوية، عالبال يوماتي، يا 100 نورت، بفتكر الخير.

وإشتهر إيوان بأداء اللون الرومانسي، وحصل على جائزة أفضل فنان صاعد سنة 2003.

كانت هذه تفاصيل خبر إيوان يشوّق الجمهور لـ "شو بيلبقلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.