وفاة صاحبة أغنية " Only You " الشهيرة عن عمر يناهز 95 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفيت صباح اليوم الفنانة العالمية لولا دي، التي اشتهرت أغنيتها "Pretty Eyed Baby" عام 1951 تحت اسم Lola Ameche إلى المركز 21 على قائمة بيلبورد للأغاني المنفردة، عن عمر يناهز 95 عاما، وقالت وكيلة أعمالها إنها توفيت لأسباب طبيعية في منشأة تمريض في هينسديل بولاية إلينوي.



قامت لولا دي بتغيير اسمها في الستينيات لتجذب سوق الشباب المزدهر بشكل أفضل.

قامت دي بجولة مع بوب هوب وجيمي دورانتي وجوني راي، وتم توقيعه على علامتي كولومبيا وميركوري في الخمسينيات. سجلت في أوج نشاطها أكثر من 20 أغنية منها "Hitsity Hotsity" و"Dance Me Loose" و"Old Man Mose" و"Down Yonder" و"Take Two to Tango" و"Don't Let the Stars Get in". عيونك."

قدمت مغنية البوب الأمريكية لولا دي بعدها مجموعة من الأغاني الشهيرة منها "Only You"، التي باعت أكثر من نصف مليون نسخة.

تراجعت دي عن مسيرتها الموسيقية لتعتني بوالدتها عندما أصيبت بمرض الزهايمر.