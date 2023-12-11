ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني جوزيف آصاف حالياً في مسرحية غنائية خاصة بالميلاد للأخوين فريد وماهر الصباغ، تحت عنوان "مش بس عالميلاد"، وتعرض خلال الشهر الحالي على مسرح "جورج الخامس" أدونيس، مع الإشارة إلى أنها ليست المرة الاولى التي يتعامل فيها جوزيف آصاف مع الأخوين الصباغ.
سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، أجرت لقاءً مع الممثل جوزيف آصاف، قال فيه إن "مش بس عالميلاد" هي أول عمل يجمعه بالممثلين يوسف الخال وأنطوانيت عقيقي وبولين حداد، كما تحدث عن دوره في المسرحية، والرابط بينه وبين الممثلة أنطوانيت عقيقي في هذا العمل.
من ناحية أخرى، تحدث جوزيف آصاف عن تعامله مع المؤلف والملحن الراحل منصور الرحباني، وكذلك عن تعاونه مع الممثل والكاتب والمخرج جورج خباز، وعن مشاركته مرات عديدة في مهرجانات بعلبك الدولية.
كما تحدث جوزيف آصاف عن التعامل مع الممثل أنطوان كرباج في مسرحية "من أيام صلاح الدين"، وغيرها من الأمور الشيقة.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - جوزيف آصاف يتحدث عن " مش بس الميلاد " ويكشف عن لحظات عاشها مع أنطوان كرباج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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