ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري باسل خياط الجمهور صورة لإبنه الكبير شمس، بالتزامن مع عيد ميلاده.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع وسامة شمس، وإعتبروا أنه أصبح يشبه والده إلى حد كبير.

وقد عايد باسل ابنه، وكتب في تعليق: "عيد ميلاد سعيد يا بطلي".

وكان باسل خياط قد نشر صورة رومانسية جمعته بزوجته ناهد، عبر خاصية الحالة، ظهر فيها وهو ينظر إليها بعينين ملؤهما الحب، وكتب: "حبيبتي بعينيكِ حياتي وأسراري، عيد ميلاد سعيد"، وذلك إحتفالاً بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس بطريقة مؤثرة نالت اعجاب المتابعين.

من جهتها، أعادت ناهد نشر الحالة، وعلقت قائلة: "أحبك حبيبي".

كانت هذه تفاصيل خبر إبن باسل خياط كبر وأصبح شاباً.. هل هو وسيم مثل والده؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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