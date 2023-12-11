شاهد أبو حور يكشف عن قيمة غترته ويصدم متابعيه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه المشهور أبو حور وهو يكشف عن سعر غرته الخاصة أمام أصدقائه. وقال أبو حور في الفيديو المتداول، “هل تعلمون كم سعر هذه الغرة؟ إنها تبلغ 38 ألف ريال سعودي، وهي هدية من شخص إماراتي عزيز علي، وإن شاء الله أرد عليه جميله”.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن استغرابه من تكلفة الغرة الباهظة، بينما رأى البعض الآخر أن الأمر يعود لحرية الشخص في اختيار ما يناسبه.

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