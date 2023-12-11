مقاضاة فنانة مصرية شهيرة صوتت مرتين بانتخابات الرئاسة

أعلنت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة مصرية أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، الأحد.

وتمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات من اكتشاف الواقعة، بعد أن لاحظت تكرار اسم المواطنة في كشوف الناخبين في الداخل والخارج.

وتبين أن المواطنة كانت قد أدلت بصوتها بالفعل في السفارة المصرية بإحدى الدول العربية، خلال أيام تصويت المصريين بالخارج، ثم عادت وأدلت بصوتها مرة أخرى في إحدى اللجان الفرعية في محافظة الجيزة، خلال أول أيام التصويت بالانتخابات.

وأوضحت السلطات أن المواطنة قد ارتكبت جريمة انتخابية، وهي التصويت مرتين في الانتخابات نفسها، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وكانت الفنانة المصرية لبلبة قد أثارت الجدل عقب ظهورها مرتين خلال أسبوع واحد وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وظهرت الفنانة خلال إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية في سفارة مصر بإحدى الدول العربية، يوم الأحد قبل الماضي فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، ثم ظهرت أمس الأحد خلال إدلائها بصوتها بإحدى اللجان الفرعية في محافظة الجيزة.