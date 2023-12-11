محمد منير يتصدر الترند بعد ظهوره الأخير.. وتساؤلات حول وضعه الصحي!

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الفنان المصري محمد منير الترند بعد ظهوره الأخير برفقة الفنان المصري عصام كاريكا، من كواليس تسجيل أغنية جديدة، وبدى بملامح مختلفة ووزن زائد، أثار تساؤلات الجمهور حول حالته الصحية أو أذا كان يمر بوعكة صحية.



وقد انتهى محمد منير، من تسجيل أغنية جديدة له بإسم "أنا الذي"، من كلمات باسم عادل، وألحان زميله الفنان المصري عصام كاريكا، وتوزيع موسيقي أنور عمرو.

ومن المقرر طرح هذه الأغنية مع بداية العام الجديد 2024، وسيتم عمل الميكساج الخاص للأغنية، تحت إشراف الفنان عصام كاريكا.