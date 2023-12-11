شجون الهاجري تعلن مشاركتها في مسلسل جديد مع شيماء سيف

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الكويتية شجون الهاجري عبر حسابها الرسمي، صورة أعلنت فيها عن مشاركتها في مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.



وشاركت شجون مع متابعيها صورة تظهر أوراق نص العمل، ومكتوباً عليها "عش الدبابير"، إخراج مناف العبد الله، وتأليف محمد النمشي.

كما نشرت صورة أخرى تظهر أبطال العمل، وهم شجون الهاجري، وعبد الله بوشهري، وشيماء سيف، ومرام البلوشي، ومنصور البلوشي، وحسن العبد لله، وليالي دهراب، وأبرار بوسيف.

يذكر أن شجون كانت قد شوقت متابعيها مؤخراً لمسلسل "لعبة الكبار" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024 أيضا، وهو من تأليف وإنتاج فهد العليوة، وإخراج حسين حمادي، وبطولة عبد الله بوشهري، وحسن العبد الله، ومناف العبد الله، ومحمود ضاحي.

ويشار إلى أن آخر أعمال شجون الهاجري كان مسلسل "غسيل" المؤلف من 8 حلقات، والذي جرى عرضه عبر منصة "شاهد"، وهو من إخراج أحمد عبد الواحد وتأليف فهد العليوة، وبطولة عبد الله بوشهري وعبد الله عبد الرضا وزينب أحمد وزهرة الخرجي إلى جانب شجون.