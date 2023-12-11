زينة مكي: مشتاقة إلى صناعة الأفلام خلف عدسة الكاميرا أو أمامها

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة اللبنانية زينة مكي عن اشتياقها للعودة للسينما من جديد سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وذلك بعد حضورها فعالية ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

وشاركت زينة صوراً ومقطع فيديو مع متابعيها من إطلالتها في ختام المهرجان، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "لمّا تخرجت في المدرسة كنت من أوائل الكويت في المجال العلمي، وكنت ناوية أدرس الطب أو هندسة معمارية، ولكن عكس توقّعات الجميع، اخترت دراسة الإخراج السينمائي، لأنه كان يجمعني بهذا المجال علاقة حُب سريّة. ونجحت! وتخرّجت في الجامعة، وعملت أفلاماً قصيرة وفيلماً وثائقياً. وسافرت أنا وأفلامي على كتير مهرجانات. حتى أول دور لي في مجال التمثيل يللي دخلت عليه بالصدفة كان دوراً بطولياً في فيلم سينمائي بعدين بعّدت شوي عن السينما.. لسنوات طويلة".

وأضافت مكي أنها مشتاقة للعودة للسينما كمخرجة أو كممثلة قائلة: "في هذا المهرجان السينمائي الجميل، تذكّرت ليش اخترت السينما وتذكّرت قدّيش مشتاقة أرجع إلى صناعة الأفلام. خلف عدسة الكاميرا، أو أمامها... شكراً لكم على استضافتي".





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