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ميرنا وليد - بيروت - تلقت مجموعة من نجوم السينما في هوليوود هدية خاصة توم كروز في عيد الميلاد، وهى كعكة حلوة بجوز الهند، التي تبلغ قيمتها 125 دولارًا، وهو ما أصبح الآن تقليدًا سنويًا، حيث يرسل نجم Mission: Impossible المئات من نفس الكعكة إلى الأصدقاء والزملاء، مع ملاحظة شخصية مكتوبة بخط اليد من الممثل العالمي.
تصنع كعكة جوز الهند البيضاء من قبل مخبز دوان في لوس أنجلوس، وفي السنوات الماضية، كان من بين النجوم الذين حصلوا على الكعكة، النجم العالمي توم هانكس، وكيرستن دونست، وجيمي فالون.
كانت هذه تفاصيل خبر توم كروز يرسل مئات كعكات جوز الهند إلى توم هانكس وجيمي فالون وغيرهما بمناسبة عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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