هكذا تفاعلت إبنة محمد سلام مع أحداث غز ة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد سلام رسمة لابنته ليلى، كشف فيها كيف تتفاعل مع أحداث غــ زة.

ابنة محمد سلام رسمت احتفال أحد الجنود الفلســ طينيين خلال مهاجهتهم للجيش الإسرائيلي، وكتبت كلمة "ولعت".

وعلق على الصورة كاتباً: "رسمة ليلى بنتي" مع وضع شكل قلب.

ومنذ اندلاع الحرب في فلسطين من 7 تشرين الاول الماضي، يتفاعل محمد سلام مع الأحداث.

كما ورفض سلام السفر مع فريق مسرحية "زواج إصطناعي"، التي عرضت في موسم الرياض بداية تشرين الثاني الماضي، بسبب أحداث غـ زة.

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