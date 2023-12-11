أحمد جمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان أحمد جمال، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بإحدى اللجان الفرعية فى مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وكانت انطلقت صباح امس، الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجرى داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويذكر أن كانت تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات ومن خلفها قضاة مصر على العملية الانتخابية.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، التي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.