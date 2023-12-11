رامي جمال يواصل صدارة يوتيوب بـ"جيت متأخر"

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الفنان رامي جمال بمواصلة صدارة موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأحدث أغانيه "جيت متأخر"، منذ أسبوع من طرحها.

تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة جيت متأخر

حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة، واحتلت المرتبة الثانية في قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات: محمد مصطفى ملك الحان: محمود انور توزيع: محمد ياسر، وتقول كلماتها :لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

أغنية رامي جمال الجديدة هيبدأ يتكلم

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ رامي جمال “هيبدأ يتكلم”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها: "

لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا".

أغنية حكايتنا منهية رامي جمال

بجانب أغنية “حكايتنا منهية”، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها "فاكر زمان انا قولت نتحمّل و ادينا.. بإيدينا روحنا لبُعدنا و رضينا بيه .. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا .. مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي انا وانت خلاص حكايتنا منهية .. واديني مشيت وقفلت ع الماضي .. رجوعك فكره بالنسبالي ملغية ومن غيرك بعيش عادي أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي.