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خالد زكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان الكبير خالد زكي، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته بمركز شباب زايد.

كانت انطلقت صباح امس، الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجرى داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

خالد زكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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خالد زكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ويذكر أن كانت تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات ومن خلفها قضاة مصر على العملية الانتخابية.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، التي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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