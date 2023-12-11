مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2024| التفاصيل الكاملة للدورة الـ 13

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أسماء المكرمين في دورته الـ 13 والتي ستقام في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024.

تفاصيل الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2023

تتواجد الفنانة الكبيرة آي كيتا يارا من بوركينافاسو، وذلك تقديراً لتاريخها الطويل مع السينما الأفريقية، وهي ممثلة بوركينابية لعبت الدور الرئيسي في فيلم ساراونيا (1986)، وكان فيلمها الأول حيث لعبت دور ساراونيا، الملكة التي سمي الفيلم باسمها، والذي فاز بالعديد من الجوائز، واشتركت بعد ذلك بالتمثيل في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، بما في ذلك الدراما الكوميدية تسوما عام 2004، وظهرت في حوالي 30 فيلماً بما في ذلك فيلم Haramuya عام 1995، وفيلم The Three Lascars عام 2018.

تكريم المنتج جابي خوري

سيكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة المنتج والموزع المصري جابي خوري لإنجازاته الكبيرة والمؤثرة في صناعة السينما المصرية على مدى تاريخ طويل، وارتباط اسمه بأفلام المخرج الكبير يوسف شاهين ومن أشهرها (المصير)، و(المهاجر)، و(الآخر)، و(سكوت هنصور)، و(اسكندرية – نيويورك)، وآخرها (هي فوضى)، والعديد من الأعمال الأخرى، يجانب دوره في إنشاء العديد من دور العرض السينمائي، وإضافته لأفكار جديدة ومبتكرة في توزيع الفيلم المصري في العالم العربي وخارجه.

تكريم المخرج التونسي محمود بن محمود

وكشفت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، أنه سيتم تكريم المخرج التونسي الكبير محمود بن محمود، وهو منتج ومخرج وكاتب، وُلد في تونس، والتحق بجامعة بروكسل، في بلجيكا، حيث حصل على ليسانس الصحافة وتاريخ الفنون، كما حصل على شهادة الإخراج السينمائي، وأضافت أعماله الكثير للسينما التونسية بشكل خاص والسينما الأفريقية بشكل عام، وتناولت قضايا مهمة في وطنه، كقضايا السياسة والإرهاب بشكل مميز وأسلوب خاص به، وأخرج العديد من الأعمال الفنية، مثل فيلم (عبور) وفيلم (شيشخان) وفيلم (قيلولات متفجرة) وآخرها فيلم (فتوى).

المخرج خيري بشارة يتصدر إسم الدورة الثالثة

ومن المقرر ان تحمل الدورة الثالثة عشرة من المهرجان إسم المخرج الكبير خيري بشارة، أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم هموم وأحلام الإنسان المصري البسيط، وشكلت أعماله إضافة كبيرة وجزءاً مهماً من تاريخ السينما المصرية، وسيتم إصدار كتاب عنه يكتبه الناقد السينمائي عصام زكريا.

إهداء المهرجان لـ أول مخرجة أفريقية

كما سيتم إهداء الدورة لاسم المخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي، وهي أول امرأة مخرجة أفريقية قدمت أفلاماً طويلة في دول جنوب الصحراء، واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة وتميزاً كبيرين، وقد كرمها مهرجان الأقصر سابقاً، وسيصدر كتاب عنها يعده الكاتب السنغالي نجيب سانيا.