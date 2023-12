مهرجان الجونة السينمائي 2023| قائمة الأفلام المقرر عرضها في سينما زاوية

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض سينما زاوية أفلام مهرجان الجونة السينمائي 2023 بالتزامن مع عرضه في دورته السادسة، التي ستنطلق الخميس القادم في الفترة بين من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري.

أسماء أفلام مهرجان الجونة السينمائية التي ستعرض في سينما زاوية

تتصف تلك الدورة بالاستثنائية حيث سيضاف إليها برنامج خاص بالسينما الفلسطينية، ليتضمن عرض مجموعة من أشهر الأفلام الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

تأتي أسماء الأفلام التي ستعرض في سينما زاوية كالآتي:

Hypnosis

If Only I could Hibernate

In Our Day

Totem

Whispers of Fire and Water

A Strange Path

All To Play For

اما عن الكلاسيكيات، فيتضمن البرنامج فيلم “Kung Fu Master” للمخرجة أنيًيس فاردا والذي يعرض كجزء من عروض إستيعادية للممثلة جين بيركين، وأخيراً وليس أخراً، بجانب بعض أفلام السينما السودانية وأفلام وثائقية أخرى سوف يعلن عنها غدًا.

وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن تأجيل الفعاليات للمرة الاولى في أكتوبر الماضي، بسبب العداون الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كما جاء في بيانها الرسمي "فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وفرصة أن يسود السلام، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسى سينما من أجل الإنسانية على أنشطة المهرجان.



واستكمل البيان: أننا نؤمن إيمانًا قويًا في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات، وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا رأينا أنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023، ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبًا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتم التأجيل للمرة الثانية لأجل غير مسمى بسبب تصاعد الأحداث في غزة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار للهلال الأحمر المصري، ليعود من جديد خلال ديسمبر الجاري.

وكشف مدير المهرجان، خلال كلمته عن اسم رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وهي المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش، التي برزت موهبتها على المستوى الدولي من خلال فيلمها الشهير "كو فاديس، عايدة؟" الذي نافس على "الأسد الذهبي" في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وترشّح للـ"أوسكار" والـ"بافتا"، كما أنه فاز بجائزة "نجمة الجونة الذهبية" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لعام 2020.



وأكد التميمي في كلمته إلى "برنامج الاحتفاء بالسينما السودانية"، أن "مهرجان الجونة تبنى سابقاً عرض الكثير من أفضل إنتاجات السينما السودانية في تاريخها، وكان أبرزها فيلم «ستموت في العشرين»، وهذه السنة، سيتم عرض فيلم «وداعا جوليا»". مضيفاً "أننا في حاجة للاطلاع على أفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة العربية والدولية".



ووجه التميمي الشكر لوجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان في دورته السادسة. مؤكداً أنها "إضافة مهمة جداً تأتي في إطار خطة استراتيجة المهرجان، وكذلك الناقد أندرو محسن كمبرمج لأفلام الدورة الحالية". مشيراً إلى "وجود الكثير من الأفلام المميزة هذا العام".



من جانبها، أعربت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، ماريان خوري عن "سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل دؤوب على رأسه انتشال التميمي، مدير المهرجان، والثقة التي منحتها إياها إدارة المهرجان".



وأكدت خوري أن "مهرجان الجونة يعود بعد توقف عام شهد الكثير من التحديات في مجال صناعة السينما، بالإضافة إلى المنافسة مع العديد من المهرجانات الأخرى التي ظهرت في المنطقة، وهو ما وضعته إدارة المهرجان في اعتبارها لتكون عودته هذا العام أقوى مما كانت عليه".

حديث يسرا عن الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي 2023

وأعربت النجمة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بالدورة السادسة والتي تمنت أن تكون أفضل من الدورات السابقة



وأكدت يسرا في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أن "غياب المهرجان كان مؤثرًا لدى جميع صناع السينما"، كاشفة عن مفاجأة جديدة بحفل الافتتاح حيث سيتم عرض فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأضافت يسرا في كلماتها: "السينما صناعة مهمة، وهي عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام، خصوصًا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان، والتي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت أعمالًا رائعة ومميز، حيث إن وجودها أحدث فارقًا هامًا في هذه الدورة".



ووجهت النجمة الكبيرة يسرا، الشكر لمدير المهرجان انتشال التميمي على "مجهوده الدائم بالمهرجان"، كما شكرت مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة سميح ساويرس حيث إنهما "العمود الفقري للمهرجان" مؤكدة أن "حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روح جيدة بالعمل".



وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد مشيرة إلى "قبوله باستحسان كبير من الجميع". مؤكدة على "استحقاقه هذا التكريم".