بالفيديو: تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل الاحتفال بـ اليوبيل الماسي لـ محمد عبده

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تفاصيل احتفال كبير بمناسبة مرور 60 عاما على مسيرة فنان العرب محمد عبده.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو على منصة “إكس” يوثق مسيرة محمد عبده، ويسلط الضوء على أهم المحطات في حياته الفنية.

وأعلن آل الشيخ عبر التعليق المرفق بالفيديو، أن الاحتفال باليوبيل الماسي سيقام في يومي 29 و30 ديسمبر/كانون الأول الحالي في الرياض.

وتشمل الليلة الأولى من الاحتفال أداء مع الأوركسترا لأجمل أعمال محمد عبده، فيما تخصص الليلة الثانية للأغاني الشعبية.

وتعد الفعالية فرصة فريدة لتكريم فنان العرب وإرثه الفني، واحتفال الجمهور بمسيرته المميزة التي امتدت على مدى 60 عامًا في عالم الفن والموسيقى.